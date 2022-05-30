حقق سائق ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس الفوز «الحلم» عندما أحرز المركز الأول في سباق جائزة موناكو الكبرى، المرحلة السابعة من بطولة العالم في الفورمولا واحد، فيما استمرت معاناة سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو على حلبة الإمارة وهذه المرة بسبب استراتيجية فاشلة لفريقه.



وتقدم بيريس، الذي بات أول مكسيكي يحقق الفوز على الحلبة الشهيرة في الإمارة، على سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس وزميله في ريد بول بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن، فيما واصل سائق فيراري الثاني شارل لوكلير من موناكو معاناته على ارضه وحل رابعا علما أنه كان أول المنطلقين، وذلك بسبب استراتيجية فاشلة لفريقه في التوقف في اللفة الـ 21.



وشهد السباق تقلبات كثيرة بدءا من تأجيل انطلاقته لأكثر من ساعة بسبب الأمطار الغزيرة وصولا إلى حادث تعرض له سائق هاس الألماني ميك شوماخر خرج منه سالما لكنه أدى إلى توقفه لنحو 20 دقيقة حيث عاد السائقون إلى المرآب قبل العودة إلى المنافسة التي كانت حامية الوطيس خصوصا في اللفات الأخيرة بين الرباعي بيريس وساينس وفيرستابن ولوكلير.



وصمد بيريس الذي حقق فوزه الأول هذا الموسم والثالث في مسيرته الاحترافية، أمام الضغط الرهيب الذي فرضه ساينس والذي لم يسلم بدوره من ضغط قوي لفيرستابن.



وأعرب بيريس عن سعادته بتحقيق الفوز «الحلم» عقب الاصطدام الذي تعرض له قبل 24 ساعة في التجارب الرسمية عندما انزلقت سيارته لحظة الخروج من المنعطف العاشر واصطدمت بالحاجز الجانبي.



وقال له مدير ريد بول البريطاني كريستيان هورنر عبر راديو الفريق «تشيكو لقد فزت بموناكو، يا لها من قيادة رائعة».



وقال بيريس «إنه حلم تحقق. كسائق تحلم بالفوز هنا. بعد السباق على أرض الوطن، ليس هناك سباق استثنائي آخر تفوز به أكثر من موناكو».



وأضاف بيريس، الذي خرج خائبا في سباق جائزة إسبانيا الكبرى الأسبوع الماضي عندما طلب منه فريقه السماح لفيرستابن بتجاوزه لكسب المركز الأول، «إنه يوم حافل بالنسبة لي ولبلدي».



في المقابل، بدا لوكلير غاضبا من إهداره فوزا في المتناول بعد خسارته وقتا في إحدى محطات التوقف العديدة حيث وجد نفسه وزميله ساينس معا في المرآب في اللفة 21.



وقال لفريقه «من دون تعليق. لا يمكننا فعل ذلك».



وتقام المرحلة الثامنة من بطولة العالم في أذربيجان في 12 يونيو المقبل.