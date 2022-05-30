سخرت الصحافة الألمانية من مدرب ليفربول يورغن كلوب بعد خسارته قمة نهائي «الأبطال» أمام ريال مدريد، وعنونت صحيفة «سبورت بيلد» اليومية، «أسوأ خسارة لكلوب.. انتصار للريال وكروس بسبب حارس المرمى»، في إشارة للبلجيكي تيبو كورتوا.



ووافقتها الرأي شبكة «سكاي سبورت ألمانيا» بعد أن حمل عنوانها «كورتوا يتسبب في اختفاء كلوب!».



من جانبها، قالت مجلة «كيكر»: «ليفربول فقد الأمل بسبب كورتوا.. ريال مدريد هو الفائز بدوري الأبطال».



بينما حمل عنوان موقع قناة «سبورت1»: «خسارة قاسية للريدز في النهائي».



وتوقف رصيد ألقاب ليفربول عند 6 ألقاب فقط، علما بأن آخر لقب توج به كان في موسم 2018-2019.