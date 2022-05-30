اختتم المنتخب الوطني للباركور الذي شكله اتحاد الجمباز حديثا مشاركته في بطولة العالم للعبة التي أقيمت في مدينة مونبيليه الفرنسية.



واحتل اللاعب علي الشطي المركز الـ 27 في فئة «الفري ستايل»، فيما جاء محمد الشطي في المركز الـ 29 في المسابقة ذاتها التي شهدت مشاركة 40 لاعبا محترفا يمثلون 18 دولة متقدمة في فنون لعبة الباركور، وفي فئة السرعة حصل اللاعب علي الشطي على المركز الـ 31، فيما حل محمد الشطي في المركز الـ 32، وجاء اللاعب هاشم رمضان في المركز الـ 35 في المسابقة التي شهدت مشاركة 42 لاعبا.



واعتبر عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للجمباز ورئيس وفد المنتخب عبدالحسين الخليفي النتائج التي سجلها الفريق في البطولة بالجيدة كونها المشاركة الأولى للاعبي الكويت في أقوى بطولة في العالم، مضيفا أن الهدف الأول من المشاركة في هذا الحدث هو إدخال اللاعبين في أجواء المنافسات القوية واكتساب الخبرات.



وأشار إلى أن المنتخب الكويتي هو العربي الوحيد في هذه البطولة والأقل إعدادا بين المشاركين، إذ تم تأسيسه في شهر يناير الماضي وهو لا يملك الأدوات اللازمة للإعداد الصحيح، ومضيفا أن اللعبة مازالت تعتمد على اجتهاد القائمين عليها، فيما يبذل الاتحاد جهوده لنشر اللعبة في البلاد وتنظيم بطولات محلية رسمية حتى تصل «الباركور الكويتية» إلى المستوى الذي يضاهي أقوى فرق العالم.