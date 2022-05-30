فيما يلي أبرز التصريحات بعد إحراز ريال مدريد الإسباني لقبه الرابع عشر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على ليفربول الإنجليزي 1-0 على «ستاد دو فرانس» في ضاحية سان دوني الباريسية.



الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد



«لا أصدق ذلك. لقد خضنا موسما رائعا. لعبنا جيدا. كانت مباراة صعبة وعانينا كثيرا، خصوصا في الشوط الأول. في النهاية، أعتقد أننا نستحق الفوز في هذه المسابقة».



وعن إحرازه اللقب للمرة الرابعة، تابع «أنا رجل قياسي. كنت محظوظا للعودة إلى هنا العام الماضي وأن اخوض موسما رائعا.

أعتقد أننا تخطينا مباريات صعبة.

الجمهور ساعدنا كثيرا في المباراة الاخيرة. ساعدونا كثيرا الليلة.. سأغني اليوم». وعن تعملق حارسه البلجيكي تيبو كورتوا، قال «واو.. لا يصدق. لا يمكنني تصديق ذلك».



الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول



«سددنا 23 مرة بينها 9 بين الخشبات، هذا رقم ممتاز لمباراة نهائية، لكن يجب أن تجتاز الكرة خط المرمى، هذا ما افتقدناه. (الحارس) تيبو كورتوا هو رجل المباراة، هذا يلخص كل شيء، ما يعني انه قام بصدات كثيرة.

افتقدنا للهدف، بصرف النظر عن نوعه. كان بمقدورنا اللعب أفضل في الأمتار الثلاثين الأخيرة. قدمنا مباراة جيدة، لكن عندما تخسر 0-1، فهذا يعني انك لم تلعب جيدا بما فيه الكفاية. قلت للشبان اني اشعر بالفخر. هؤلاء الشبان حققوا موسما لافتا.

خسرنا مسابقتين بفوارق صغيرة.. يجب تقبل الأمر، يصعب هضمه لكن يجب أن نقبله. حصلنا على لحظاتنا، ماذا يمكنني القول؟ لو اجتازت الكرة خط المرمى.. برافو لريال مدريد. وسنعود مرة أخرى.. سيحصل استقبال في ليفربول للاحتفال بهذا الموسم الذي لم ينته كما نشاء».



وعن المشكلات اللوجستية قبل بداية المباراة، قال «أعرف ان عائلتي واجهت صعوبات للدخول الى الملعب. سمعت أشياء لم تكن جيدة».



البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الذي اختير أفضل لاعب في المباراة النهائية



«أمس في المؤتمر الصحافي، قلت إنه عندما يلعب ريال مدريد مباريات نهائية، يربح. قلت ذلك نظرا للتاريخ الجيد»، وأردف «كنت بحاجة للفوز في مباراة نهائية من أجل مسيرتي، من أجل الجهود التي بذلتها، كي يحظى اسمي بالاحترام لأني اعتقد أني لم أحترم كما يجب، خصوصا في إنجلترا. لقد قرأت العديد من الانتقادات حتى بعد موسم رائع».



وتابع «أنا سعيد وفخور جدا بأداء الفريق. لقد صمدنا، وعندما كانت هناك حاجة إليّ، كنت هنا من أجل الفريق. لقد تغلبنا على أفضل فرق العالم.

مانشستر سيتي وليفربول كانا مذهلين هذا الموسم. تنافسا حتى الرمق الاخير في الدوري الانجليزي، فاز ليفربول بكأسين وهو فريق قوي حقا. قدم ليفربول مباراة عظيمة ولكن حصلنا على فرصة واحدة وسجلنا منها».



البرازيلي فينيسيوس جونيور مسجل هدف الفوز



«قاتلنا من اجل الوصول الى هذه اللحظة. عندما يصل ريال الى النهائي يلعب لتحقيق الفوز.

طعم الفوز فريد وهو الأول لي، اتمنى ان يكون الأول بين عدة القاب وأنا هنا لكتابة التاريخ. لقد حققنا ريمونتادا في مباريات عديدة.. عندما كان فالفيردي يسدد كنت أتوقع ان الكرة قد تصلني فتابعتها في الشباك».



المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة هداف المسابقة (15 هدفا) المتوج مرة خامسة باللقب



«نحن سعداء وفخورون بهذا الفريق. حققنا ثنائية مستحقة (مع الدوري الإسباني). كانت مباراة صعبة لكن هذا هو دوري الأبطال. التتويج في بلدي يعني لي الكثير».



الفرنسي الشاب إدواردو كامافينغا الذي دخل بديلا مع ريال مدريد في الدقائق الأخيرة



«هذا حلم طفولة يتحقق، لمس الكأس، عيش مباريات مماثلة، هذا جنوني. لهذا السبب جئت إلى هنا. نلعب مع أفضل فريق في العالم، نخوض مباريات كبرى، أنا سعيد لخوض النهائي واحراز اللقب.

نملك لاعبين رائعين، ومدربا رائعا. نلعب من قلبنا، وقد أثمرت الجهود. لم أعد نفس اللاعب الذي كنت عليه قبل عام».



الفرنسي فيرلان مندي ظهير أيسر ريال مدريد



«هذا نصر لباريس، فأنا من ضاحية باريسية، أنا سعيد لفريقي ولنفسي. في الشوط الاول استحوذ ليفربول أكثر، لكننا تحسنا في الثاني وتماسكنا ثم مارسنا كرة القدم وسارت الأمور بشكل جيد على طريق الفوز.

(عن مشوار ريال هذا الموسم) بدا كأن الأمر مكتوب، هذا صحيح، لقد نجحنا بأمور معقدة جدا. حتى أنا، لست قادرا على شرحها، نحن فخورون جدا بما حققناه هذا الموسم والتتويج باللقب النهائي. هذا حلم طفولة».