أظهر المصنف الأول عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش لمحات من أفضل مستوياته وفاز 6-1 و6-3 و6-3 على الأرجنتيني دييجو شوارتزمان ليتأهل إلى دور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.



وظهر نوفاك بشكل أفضل كثيرا من شوارتزمان الذي لم يهدد منافسه الصربي تقريبا رغم التقدم بنتيجة 3-0 في بداية المجموعة الثانية.



وقال ديوكوفيتش عن شوارتزمان الذي بلغ قبل نهائي رولان غاروس في 2020 «أحترمه كثيرا، إنه شخص لطيف داخل الملعب وخارجه، وهو متخصص في اللعب على الأراضي الرملية».



ولدى السيدات تمكنت الإيطالية مارتينا تريفيسان المصنفة 59 عالميا من الفوز على ألياكساندرا ساسنوفيتش من روسيا البيضاء امس بمجموعتين للاشيء لتضمن الظهور في دور الثمانية في مواجهة الكندية ليلى فرنانديز وصيفة بطلة أميركا المفتوحة، والتي فازت بدورها على الأميركية اماندا انيسيموفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.



كما تمكنت الأميركية كوكو غوف (18 عاما) للعام الثاني على التوالي من التأهل الى ربع النهائي بعد فوزها السهل على البلجيكية اليس ميرتينيز بمجموعتين دون رد.