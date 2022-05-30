تمكن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الرابعة في تاريخه.



وتغلب ريال مدريد على ليفربول، بهدف دون رد، مساء السبت، على ملعب دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.



وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن أنشيلوتي بات أول مدير فني يحقق لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات.



وسبق أن توج أنشيلوتي بالبطولة مع ميلان مرتين، موسمي 2002-2003 و2006-2007، ومثلهما مع ريال مدريد في موسم 2013-2014، وفي موسم 2021-2022.



ويدين الريال بالفضل في هذا الفوز للاعبه فينيسيوس جونيور الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (59).