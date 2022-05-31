أسامة دياب

بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، افتتح السفير الهندي لدى البلاد سيبي جورج والأمين العام المساعد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدر الدويش المعرض الهندي للنول اليدوي في الكويت في «بيت السدو» في إطار احتفالات السفارة بالذكرى الـ60 لتأسيس العلاقات الديبلوماسية بين الهند والكويت.



وقال جورج إن «بيت السدو» يعكس الاتصال القوي والعلاقات التاريخية بين الهند والكويت وخصوصا في مجال صناعة المنسوجات وقطاع النول اليدوي، فعلى مدار أجيال كان النساجون الكويتيون يستوردون الأصباغ من الهند، مشيرا إلى هذا المعرض جزء من جهود السفارة للاحتفال بالترابط الثقافي، وفي الوقت نفسه تعزيز المشاركة الاقتصادية مع الكويت.



وأشار إلى أن بلاده تعتبر الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي شركاء طبيعيين، لافتا إلى وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون مع الكويت في مختلف المجالات نظرا للإمكانات الهائلة التي يتمتع بها البلدان.



وأضاف جورج: تعكس صناعة النول اليدوي في الهند الثراء والتنوع الثقافي للهند، حيث إن الأقمشة الهندية المنسوجة يدويا معروفة منذ زمن بعيد وتعد من بين أقدم المنسوجات اليدوية في العالم، موضحا أن صناعة النول اليدوي في الهند لديها تقاليد عريقة تمثل كل منطقة في الهند لها تقاليدها الخاصة في النسيج، فمن جامو وكشمير إلى كيرالا وتاميل نادو، من الشمال الشرقي إلى راجاستان وجوجارات، ينتشر النول اليدوي بتنوع عبر آلاف البلدات ولا تكاد توجد قرية لا يوجد فيها النساجون، كل منهم ينسج الجمال التقليدي لتراث الهند الثمين. ويتميز الفنانون الهنود الآن في جميع أنحاء العالم بأناقتهم في الغزل والنسيج والطباعة اليدوية ومنتجاتنا للنول اليدوي معروفة في جميع أنحاء العالم. وتابع: يعد قطاع المنسوجات في الهند أحد أقدم الصناعات في الاقتصاد الهندي، حيث يعود تاريخه إلى عدة قرون. كما أن الهند هي ثاني أكبر مصدر للمنسوجات والملابس في العالم. تساهم صناعة المنسوجات والملابس الهندية بنسبة 12% في عائدات التصدير وتملك 5% من التجارة العالمية في المنسوجات والملابس، ومن المتوقع أن ينمو إلى 190 مليار دولار أميركي بحلول السنة المالية 2026.



وأوضح أن قطاع النول اليدوي في الهند لايزال يحتل مكانة بارزة مع وجود أكثر من ستة ملايين شخص مشاركين بشكل مباشر وغير مباشر في الصناعة، تعد صناعة النول اليدوي ثاني أكبر مزود للتوظيف لسكان الريف في الهند بعد الزراعة وتشتهر منتجات صناعة النول اليدوي الهندي بتصميماتها الفريدة والبراعة.