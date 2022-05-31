محمد راتب



أكد المدير المعين في جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية مشاري جواد، في تصريح لـ «الأنباء»، أن العمل جار على تطوير المركزين المالي والإداري من خلال تقليل المصروفات وزيادة المنتجات وكسر الاحتكار، مشيرا إلى أن المركز المالي للجمعية متين ولكنه يستدعي بعض الإجراءات لزيادة المبيعات، وتوزيع أرباح أعلى مما تم توزيعه والبالغ 5.9%.



وأوضح أنه منذ تعيينه قبل شهر ونصف الشهر يسعى جاهدا لحل المشكلات التي تعاني منها الأسواق والفروع لإيجاد بيئة تسويقية أكثر جذبا، مبينا أنه يجري العمل حاليا على حل مشكلات التكييف في السوق المركزي رقم 3 إلا أن الأمر يحتاج لدورة مستندية طويلة.



وتابع أن من أولوياتنا نقل التموين من أمام باب السوق رقم 4 إلى مكان آخر تم تخصيصه لهذا الغرض لتقليل الازدحام عند الباب الرئيسي للسوق، وليكون للتموين مكان خاص به، مشيرا إلى أن الموقع الجديد قريب من السوق، وكان مخصصا للغاز، وأبدت الوزارة الموافقة عليه، كما حرص مجلس الإدارة على إحياء 3 فروع مغلقة غير صالحة للاستخدام، حيث نعمل على تحويلها لمحلات للخضار والفاكهة والبن والبهارات بطريقة عصرية مميزة.



وردا على سؤال حول الأنشطة التسويقية والعروض، قال: لقد حرصنا على إطلاق مهرجانين تسويقيين خلال شهر ونصف الشهر فقط، وآخرها مهرجان على حوالي 300 سلعة بنسبة تخفيضات تصل إلى 50%، وحظي بإقبال كبير من المتسوقين، بالتزامن مع مهرجان الخضار والفواكه كل ثلاثاء وأربعاء وخميس.



وفيما يتعلق بالأنشطة الاجتماعية، كشف جواد عن أن هناك تخفيضات على العديد من الأماكن الترفيهية والمعاهد الصحية للنساء والرجال بحدود 50%، وهناك استعدادات لتكريم الطلبة المتفوقين من أبناء المساهمين في المراحل الدراسية المختلفة.



وحول رحلة الشاليهات، بين أن العمل جار على إطلاقها في يوليو المقبل بواقع 80 شاليها، وتم تجهيز برنامج مميز وحافل مع تخفيضات 50% على تكلفة الرحلة، وستوزع الجمعية الهدايا لكل شاليه مع الفاكهة وبعض المواد الاستهلاكية والمطاعم المجانية.