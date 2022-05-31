عادل الشنان



أعلن الناطق الرسمي لوزارة المواصلات م.مشعل الزيد أن الوزارة قامت بتوقيع عقد مع شركة «نوكيا سوليوشينز آند نيتوركس الكويتية» لاستبدال نظام الفايبر القديم للمرحلة الأولى لمناطق سلوى، الرميثية، البدع، السالمية، راس السالمية، مدينة الكويت، الفنطاس الزراعي لمدة عامين من تاريخ توقيع العقد، صباح امس في مكتب وكيل الوزارة م.خلود الشهاب بالمبنى المركزي في برج التحرير. وأوضح م.الزيد، في تصريح صحافي، ان الفريق الفني من مهندسي الوزارة تمكن من الاتفاق مع الشركة باستبدال النظام القديم بأجهزة حديثة بدلا من الأجهزة القديمة الموجودة منذ عام 2010 والتي لم يتم تشغيلها حتى الآن في معظم المناطق المذكورة دون تحمل الوزارة لأي نفقات مالية طيلة فترة العقد، وذلك لإيصال خدمة الفايبر بأحدث الأجهزة المتطورة، ليتم تقديمها للمشتركين.



وأشار م.الزيد إلى انه سيتم لاحقا التنويه والإعلان للجمهور بجداول المناطق المذكورة ليتم التنسيق معهم لتسهيل دخول فنيي الوزارة وموظفين الشركة لاستبدال الأجهزة القديمة بالحديثة ليتمكن المشترك من الحصول على سرعات عالية للإنترنت عن طريق الاشتراك من خلال شركات مزودي خدمة الانترنت. وتقدم الزيد بالشكر لوزيرة الدولة لشؤن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس ولوكيل الوزارة م.خلود الشهاب على دعمهما المباشر وتوجيهاتهما ومتابعتهما اليومية لتتمكن الوزارة من الوصول للاتفاق مع الشركة لاستبدال الأجهزة القديمة بالحديثة، مشيرا إلى أن من أهداف الوزارة تطوير شبكة خطوط الهواتف الأرضية وتحويلها من الشبكة النحاسية القديمة إلى شبكة الألياف الضوئية عالية السرعة، وذلك للارتقاء بجودة خدمات الهاتف والإنترنت.