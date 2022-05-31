اسامة أبو السعود



قال المتحدث الرسمي ومدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما مبارك الحيان إن الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما انتهت من الطبعة الأولى من مصحف الكويت للقراءات العشر.

وأضاف الحيان في تصريح صحافي: إن هذا المصحف الذي تتولى هيئة القرآن والسنة طباعته يعد الأول من نوعه على المستوى العالم الإسلامي؛ لأنه احتوى في جنباته القراءات العشر المتواترة موضحة ومرتبة ومشكلة بأدلتها المثبتة بالرسم العثماني، ليكون هذا الصرح العظيم سراج القارئ المبتدئ، وتذكار المقرئ المنتهي.

وتابع الحيان أنه قد تميز هذا المصحف بذكر جميع القراءات الصحيحة بالرسم العثماني وجدولة بين فيها جميع مناهج القراء وبألوان طيبة وواضحة يفهمها كل من يقرأ في هذا المصحف، وقد راعت الهيئة عند طباعة هذا المصحف المبارك في أن الباحث أو القارئ يستطيع استخراج أي قراءة وكذلك أي شاهد بمجرد الرجوع إلى نفس صفحة طبعة المصحف بكل سهولة ويسر.

وبين الحيان أن الهيئة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف التي رسمتها في استراتيجية العمل لديها ومن خلال توجيهات ومتابعة مدير الهيئة د. فهد الديحاني.‏