عادل الشنان



أبدى رئيس نقابة العاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عبدالرحمن الغانم استياءه من تأخر قطاع الشؤون المالية والإدارية بالمؤسسة في إنجاز استحقاقات الموظفين المالية ومنها على سبيل المثال لا الحصر الأعمال الممتازة وتأخيرها على مدى السنوات الثلاث الأخيرة حيث كانت تصرف سابقا خلال شهر أبريل كما جرت العادة إلا أنها وخلال السنوات الأخيرة شهدت تأخيرا حتى شهر أكتوبر، كما يتم التكتم على أعداد وأسماء المستحقين رغم أن الموضوع برمته لا يحتاج سوى أسبوع بحيث تجتمع لجنة شؤون الموظفين وترفع الأسماء على النظام الآلي الذي يقوم بدوره في تدقيق الملاحظات ومن ثم تكون القوائم جاهزة للإعلان عنها.



وطالب الغانم بإعادة تشكيل لجنة التعيينات لأن من يرأسها حاليا هو رئيس لجنة التظلمات من «الأعمال الممتازة» وهذا الأمر مخالف للنظم واللوائح المعمول بها في مختلف جهات الدولة الحكومية بالإضافة إلى أهمية أن تكون نقابة العاملين بالمؤسسة عضوا في لجنة التظلمات باعتبارها المدافع الأول عن حقوق الموظفين ومكتسباتهم المالية.



وأشار إلى أن جميع الجهات الحكومية في الدولة أبلغت موظفيها عن آلية صرف بيع الإجازات ومددها المقررة قانونا إلا في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لم يتم التطرق للموضوع إطلاقا رغم انه حق للموظفين تم إقراره بموافقة السلطتين التشريعية والتنفيذية.