أكد هداف بايرن ميونيخ الالماني، الپولندي روبرت ليفاندوفسكي، ان مشواره مع فريقه انتهى وسط انباء عن رغبة برشلونة في الحصول على خدماته.

وجاء كلام ليفاندوفسكي (33 عاما) في مؤتمر صحافي قال فيه «قصتي مع بايرن ميونيخ انتهت. لا استطيع تصور تعاون جديد في المستقبل بعد ما حصل في الأشهر الأخيرة. آمل الا يحتفظ النادي بخدماتي بمجرد انه يستطيع ذلك. اعتقد ان الانتقال هو افضل الحلول لجميع الاطراف».

واضاف: بايرن ناد جدي واعتقد أنهم لن يحتفظوا بي. لا اريد اللعب هناك بعد الآن. الانتقال هو افضل الحلول، آمل ألا يمنعوني من تحقيق ذلك».



في نفس السياق، أعلن ميونيخ رحيل لاعب وسطه الفرنسي كورنتان توليسو الصيف المقبل بعد خمسة مواسم «ناجحة» أمضاها في صفوفه.