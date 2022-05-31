أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» تصنيف أفضل اللاعبين المشاركين في النسخة المنقضية من دوري أبطال أوروبا.



وتصدر الفرنسي كريم بنزيمة، نجم ريال مدريد، قائمة اللاعبين الأفضل في دوري الأبطال هذا الموسم، بعدما حصد 832 نقطة، متفوقا على المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الذي حل ثانيا برصيد 652 نقطة.



وجاءت المراكز من الثالث حتى العاشر بالترتيب التالي:



3- تيبو كورتوا (ريال مدريد): 546 نقطة



4- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 498 نقطة



5- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ): 484 نقطة



6- رياض محرز (مان سيتي): 456 نقطة



7- لويس دياز (ليفربول): 428 نقطة



8- برناردو سيلفا (مان سيتي): 392 نقطة



9- لوكا مودريتش (ريال مدريد): 391 نقطة



10- راؤول ألبيول (فياريال): 384 نقطة.