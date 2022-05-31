عاد نوتنغهام فوريست إلى الدرجة الانجليزية الممتازة في كرة القدم بعد غياب دام 23 عاما بفوزه على هادرسفيلد 1-0 في الدور النهائي لملحق «التشامبيونشيب» على ملعب ويمبلي. وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق لاعب هادرسفيلد ليفي كولويل خطأ في مرمى فريقه أواخر الشوط الأول.



وعاش نوتنغهام فوريست عصره الذهبي بقيادة مدربه الفذ براين كلاف أواخر السبعينيات ومطلع الثمانينات عندما توج بطلا لأوروبا عامي 1979 و1980 وبطلا لإنجلترا عام 1978.

وكان فريقا فولام وبورنموث ضمنا الارتقاء الى الدرجة الممتازة بحلولهما في المركزين الأول والثاني في دوري «تشامبيونشيب».



ويدين نوتنغهام بصعوده إلى مدرب ستيف كوبر الذي استلم تدريبه في سبتمبر الماضي خلفا لكريس هاوتون عندما كان الفريق يحتل المركز الأخير بعد مبارياته السبع الأولى في الموسم.



رانغنيك يُغادر مان يونايتد



وأعلن نادي مان يونايتد رحيل مدربه السابق ومستشاره الفني رالف رانغنيك بسبب «متطلبات وظيفته الجديدة كمدرب لمنتخب النمسا».



وكان من المقرر أن ينتقل رانغنيك إلى منصب استشاري بعد أن كان المدير الفني المؤقت لـ «الشياطين الحمر» في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وتعاقدت إدارة يونايتد مع الهولندي إريك تين هاغ ليتولى منصب المدير الفني، وتولى مهام منصبه هذا الأسبوع. وقال يونايتد «نود أن نشكر رانغنيك على جهوده كمدير فني مؤقت خلال الأشهر الستة الماضية».



وأضاف «باتفاق متبادل سيركز رالف الآن فقط على منصبه الجديد كمدير فني للمنتخب النمساوي، وبالتالي لن يتولى منصبا استشاريا في أولد ترافورد. نتمنى لرالف كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة في حياته المهنية».