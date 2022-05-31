حسم فريقا ألميريا وبلد الوليد تأهلهما إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني بسيناريو دراماتيكي تم حسمه في اللحظات الأخيرة من الجولة الأخيرة بدوري الدرجة الثانية الإسباني.



ألميريا دخل المباراة في المركز الثاني برصيد 80 نقطة خلف إيبار صاحب الصدارة بفارق الأهداف، بينما كان بلد الوليد في المركز الثالث برصيد 78 نقطة.



وتعادل ألميريا مع ليغانيس في الجولة الأخيرة بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأخير. بينما حقق بلد الوليد الفوز على هويسكا بـ 3 أهداف دون مقابل.



إيبار كان متعادلا مع ألكوركون حتى اللحظات الأخيرة وكانت تلك النتائج تؤهله مع ألميريا إلى الدرجة الأولى.

وفي اللحظات الأخيرة سجل ألكوركون هدف الفوز على إيبار لتنتهي المباراة بخسارة الأخير ليحتل المركز الثالث خلف بلد الوليد وألميريا الذي أنهى الموسم في الصدارة. وتأهل ألميريا إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة منذ موسم 2014-2015 وبعد موسمين من الفشل في التأهل من خلال الملحق النهائي.



وعاد بلد الوليد إلى دوري الدرجة الأولى بعد موسم واحد فقط من هبوطه.



ويتبقى مقعد واحد فقط ليتأهل إلى الدرجة الأولى سيتم حسمه من خلال ملحق سيلعب به أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس. وسيلعب إيبار في نصف نهائي الملحق مع جيرونا، بينما سيلعب تينيريفي مع لاس بالماس في مباراة نصف النهائي الأخرى.