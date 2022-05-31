صعد نادي مونتسا الذي اشتراه رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني عام 2018، إلى دوري الدرجة الأولى في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد تفوقه على بيزا في ملحق التأهل إلى «سيري أ».



وبعد فوزه على أرضه 2-1 الخميس، ضمن مونتسا أول صعود بعد مباراة إياب دراماتيكية حسمها 4-3 بعد التمديد (2-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي) على ستاد بيزا، تحت أنظار برلوسكوني الذي قاد ميلان الى حقبته الذهبية وترأسه بين 1986 و2017.

قال برلوسكوني: «هذه سعادة كبرى.

تأسس مونتسا عام 1912 ولم يتأهل إلى سيري أ. نجحنا اليوم وبات مونتسا يملك فريقا يستحقه وسيلتقي الموسم المقبل كبار الدوري الإيطالي».

تابع الملياردير الإيطالي البالغ 85 عاما وصاحب الطموح غير المحدود «هل تعلمون؟ نريد إحراز لقب الدوري والذهاب إلى دوري أبطال أوروبا».