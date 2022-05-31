عاد أوكسير إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسية لكرة القدم وأطاح بسانت إتيان إلى الدرجة الثانية عندما تغلب عليه 5-4 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) في إياب ملحق البقاء والهبوط.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، وهي النتيجة التي آلت إليها مباراة الذهاب في أوكسير، فاحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين لم تتغير فيهما النتيجة ليتم الحسم بركلات الترجيح.

وهي المرة الأولى التي يعود فيها أوكسير إلى الدرجة الأولى بعد غياب 10 مواسم، وتحديدا منذ عام 2012، فيما يعود سانت إتيان إلى الدرجة الثانية للمرة الأولى بعد 18 عاما من عودته إليها وتحديدا منذ عام 2004.