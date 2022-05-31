يبدو أن محمد بوربيع لا يشبع أمجادا على صعيد رياضة الدراجات المائية، وخير دليل على ذلك دخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية، في الآونة الأخيرة، للمرة الثالثة في تاريخه، متسلحا برقم أسطوري يتمثل في حصد 25 ميدالية عالمية حققها في غضون 14 عاما من المنافسات، بين 2007 و2021.



يقول بوربيع: «لا شك في أنه شعور لا يضاهى أن تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية للمرة الثالثة على التوالي، أفتخر دائما بأنني أضع اسم بلدي الكويت في مكان مرموق. لا شرف يعلو هذا الشرف إطلاقا».



وأضاف: «القصة لا تتوقف هنا، أطمح إلى تسجيل رقم جديد، أنا من نوعية الأشخاص الذين يميلون دائما إلى تحدي الذات، بهدف الوصول إلى ما يرضيني، أود تحقيق ميداليات أكثر وتحطيم أرقام أكثر، أشعر بأن رغبتي في تحدي نفسي مازالت قائمة». يعتز البطل الكويتي برعاية ودعم ومتابعة «ريد بل» له لفترة تجاوزت سبع سنوات، حيث شدد على أن الأخيرة «تتعامل مع رياضييها باحترافية كبيرة».