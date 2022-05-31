أعلن لاعب الوسط الدولي الإسباني إيسكو رحيله عن ريال مدريد بعد 9 مواسم مع النادي حقق خلالها لقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات، آخرها السبت الماضي أمام ليفربول. ينتهي عقد ايسكو الذي انضم الى النادي الملكي في 2013 من ملقة في 30 يونيو المقبل، ويغادر العاصمة الإسبانية مع 19 لقبا.



وقال عبر حسابه على إنستغرام «عندما كنت في ملقة، كنت أدرك أنني سأرحل. كنت مرتبطا مع ناد آخر لكن ريال مدريد طرق بابي.

لا يجب ولا يمكنك القول كلا لريال مدريد، حتى ولو أن هناك دائما استثناءات» مرفقا الجملة برمز تعبيري لوجه يضحك وسلحفاة.

ويبدو أنه انتقاد مبطن للفرنسي كيليان مبابي الذي غالبا ما يشبه لأحد سلاحف مسلسل الرسوم المتحركة «نينجا تورتل»، والذي رفض عرض ريال مدريد ومدد عقده مع باريس سان جرمان حتى 2025.

وتابع «بعد تسعة أعوام، ينتهي مشواري في النادي الذي حقق كل أحلامي التي حلمت بها عندما كنت طفلا»، مضيفا «قلت أمس لأحد أصدقائي، لا أفهم لماذا يوضبون الأغراض بعد حفلة ساحة سيبيليس، فاللقب الخامس عشر (في دوري الابطال) على الطريق».