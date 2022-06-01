ناصر العنزي



يخوض منتخبنا الوطني «الأزرق» تجربته الودية الوحيدة اليوم أمام سنغافورة ضمن معسكره التدريبي في العاصمة الإماراتية (أبوظبي) استعدادا لتصفيات كأس آسيا التي ستنطلق في الكويت في الثامن من الشهر الجاري، ويلعب الأزرق في المجموعة الاولى الى جوار الأردن ونيبال واندونيسيا.

وكان الأزرق قد وصل إلى أبوظبي الجمعة الماضي وانخرط في تدريبات يومية تحت إشراف مدربه الجديد التشيكي فيتزلاف لافيكا.

وتضم قائمة الأزرق لخوض التصفيات كلا من: فواز العتيبي، مبارك الفنيني، بدر جمال، علي خلف، سليمان عبدالغفور، عيسى وليد، سلمان العوضي، أحمد الظفيري، بدر المطوع، راشد الدوسري، عيد الرشيدي، فهد الأنصاري، خالد الرشيدي، خالد ابراهيم، حسين كنكوني، حمد الحربي، شبيب الخالدي، عمر حبيتر، طلال الفاضل، فهد حمود، فهد الهاجري، يوسف ناصر، معاذ الظفيري، ناصر العجمي، وعبدالله الفهد.



وستكون مباراة اليوم هي البروفة الأخيرة قبل خوض التصفيات، ومن المؤكد أن المدرب سيدخل المباراة بتشكيلته الأساسية التي دونها من خلال المناورات التدريبية التي أجراها خلال المعسكر التدريبي، كما أن متابعته للموسم المحلي ساهمت في تقييمه لمستويات اللاعبين وإن كانت المباريات المحلية لا تتساوى مع المواجهات الدولية وهذا بالطبع لا يخفى عن المدرب ذي الخبرة التدريبية.

وتضم صفوف الأزرق عناصر ذات خبرة دولية كبيرة بقيادة بدر المطوع إلى جانب عناصر أخرى تبحث عن مقعد أساسي في التشكيلة مثل راشد الدوسري وعمر حبيتر وعبدالله الفهد وبدر جمال وعيسى وليد ومعاذ الظفيري، لذلك فإن المدرب لافيكا مطالب باختيار التشكيلة التي تتناسب مع طريقته بغض النظر عن الأسماء القديمة والجديدة.