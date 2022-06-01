مبارك الخالدي



اقترب اتحاد كرة القدم من التعاقد مع الخبير البلجيكي ميشيل سابلون وخبراء اخرين لتولي مهام الادارة الفنية للاتحاد لمدة أربع سنوات، ومن المقرر ان يرأس سابلون ومجموعة من الخبراء اللجان الفنية بالاتحاد والمسابقات والحكام.



وعمل سابلون مع المنتخب البلجيكي وقفز به الى التصنيف الاول على مستوى العالم بعد ان كان في المركز 71.



وعلمت «الأنباء» ان رئيس الاتحاد قطع شوطا طويلا من المفاوضات مع الخبراء الاجانب لإحداث نقلة نوعية على مستوى الادارة الفنية لمسابقات الاتحاد اعتبارا من الموسم المقبل.



وفي هذا الاطار، نفى اتحاد الكرة امس في بيان رسمي ما تردد عن توجه الاتحاد للتقدم بطلب للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» باستمرار مسابقة الدوري اثناء بطولة كأس العالم 2022 في قطر.