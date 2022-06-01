يعقوب العوضي



‏تعاقدت إدارة النادي العربي رسمياً مع مدرب الكرة الطائرة التونسي صبري الأزرق ليقود الفريق الاول خلفا للمدرب الإيراني جواد شمامي الذي ترك الأخضر في منتصف الموسم الماضي.



‏كما أعلنت ادارة النادي عن التعاقد مع اللاعبين مبارك عبدالهادي وعبدالله فارس ومحمد قاسم في مراكز «السنتر» و«الليبرو» و«المعد». ‏وقدم الأخضر لاعبيه ومدربه الجدد أول من امس بحضور رئيس جهاز اللعبة فؤاد المزيدي والمدير الفني راشد الرشود. ويسعى «الأخضر» الذي تراجع مستواه في الموسم الماضي بصورة كبيرة، إلى العودة بقوة إلى المنافسة في الموسم المقبل.