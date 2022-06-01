استقبل محافظ حولي علي سالم الأصفر في مكتبه بديوان عام المحافظة أمس مدير أمن محافظة حولي اللواء عبدالله العلي وابنه اللاعب مشعل العلي الحاصل على الميدالية الذهبية لمنتخب الكويت للجودو (تحت 60 كيلو) ضمن دورة الألعاب الخليجية الثالثة المقامة في الكويت.



هذا، وأعرب محافظ حولي عن خالص تهانيه على تحقيقه لهذا الإنجاز الرياضي، متمنيا له كل التوفيق والنجاح لمواصلة عطائه لرفع راية الوطن الغالي في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.



وقام محافظ حولي بتكريم اللاعب مشعل العلي تقديرا لما حققه من إنجاز رياضي على مستوى البطولة الخليجية.