نظمت شركة وفرة العقارية بطولتها الرياضية الأولى للبادل خلال الفترة من 29 و30 مايو بمشاركة 24 فريقا من داخل الشركة وخارجها.

وقام نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في الشركة محمد الحميضي ومدير العلاقات العامة إبراهيم الربيعان، بتتويج الفائزين في نهاية البطولة، وتقديم هدايا قيمة ودروع تذكارية لهم.

وأعرب الحميضي عن فخره بمواكبة اهتمامات المجتمع الكويتي، وتوطيد العلاقات بين أعضاء فريق الشركة بعيدا عن أجواء العمل الرسمية، مضيفا أن إقامة البطولة أتت ضمن سياسة «وفرة العقارية» لبناء وتوطيد العلاقات بين العاملين فيها وخارجها، مضيفا أن الفعالية شهدت مشاركة 48 لاعبا بواقع لاعبين لكل فريق.



من جهته، أكد الربيعان أن إقامة البطولة يأتي في ظل الانتشار الكبير الذي شهدته لعبة البادل أخيرا في الكويت، والإقبال الكبير على تنظيم البطولات الخاصة بها في جميع أنحاء الكويت.



وذكر أن «وفرة العقارية» دأبت على إقامة الأنشطة الرياضية في إطار مسؤوليتها تجاه المجتمع، مبينا أن هذه المبادرات تعكس التزاماتها في هذا الشأن.