مبارك الخالدي



يستهل منتخبنا الوطني الأولمبي في الرابعة عصر اليوم مشواره في بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة لكرة القدم والتي تستضيفها أوزبكستان وتستمر حتى 19 يونيو الجاري، وذلك بمواجهة منتخب أستراليا في اطار منافسات المجموعة الثانية والتي تشهد ايضا لقاء آخر يجمع العراق مع الأردن.



وكانت قرعة النهائيات قد وزعت المنتخبات المشاركة وهي 16 منتخبا على اربع مجموعات، يتأهل من خلالها أصحاب المركزين الأول والثاني الى الدور ربع النهائي. ولا تخلو مهمة الأزرق أمام منتخب استراليا القوي من الصعوبة، لكنها ليست مستحيلة.



وقد تعرض البرنامج الاعدادي لمنتخبنا الاولمبي لسلسلة من المشاكل الفنية قبل انطلاق النهائيات بأسابيع قليلة تمثلت في إقالة المدرب البرازيلي باولو كامبوس واسناد المهمة للمدرب الوطني عبدالعزيز حمادة، كما تم تصعيد نخبة من اللاعبين بالمنتخب الى المنتخب الاول وهم عيد الرشيدي ومبارك الفنيني وراشد الدوسري وسلمان العوضي، فضلا عن الاصابات والاعتذارات بالجملة لبقية العناصر التي كانت تشكل العمود الفقري للأزرق.



ويعول الجهاز الفني بقيادة حمادة على العامل المعنوي للاعبين ورغبتهم في تمثيل شعارهم خير تمثيل والخروج على الأقل بنتيجة ايجابية.



ومن المقرر ان يواجه منتخبنا الوطني منتخب الاردن السبت المقبل في الجولة الثانية قبل ان يختتم مباريات الدور التمهيدي أمام المنتخب العراقي الثلاثاء القادم.