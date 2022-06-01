ضمنت الكويت صدارة ترتيب ميداليات دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي احتضنتها البلاد منذ 16 مايو الماضي، وذلك قبل اليوم الختامي الذي جرى أمس، حيث أسهم أبطال المبارزة في حسم الأمور بهيمنتهم على الذهب وتألقهم اللافت، إذ رفعت الكويت رصيدها إلى 87 ميدالية (32 ذهبية و24 فضية و31 برونزية)، تلتها البحرين بـ59 ميدالية (20 ذهبية و21 فضة و18 برونزية) فالإمارات برصيد 46 ميدالية (18 ذهبية و16 فضة و12 برونزية) ثم قطر بـ49 ميدالية (14 ذهبية و20 فضة و15 برونزية)، فيما ارتقت السعودية للمركز الخامس بـ59 ميدالية (12 ذهبية و19 فضة و28 برونزية) وأخيرا عمان بـ32 ميدالية (12 ذهبية و5 فضيات و15 برونزية).



وفي موازاة ذلك، حرصت الكويت على الاحتفاء بضيوفها حيث بادر مسؤول اللجنة الإعلامية للدورة الزميل سطام السهلي بتكريم رؤساء الوفود والوفود الإعلامية المشاركة، كما شكر نيابة عن رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر المكرمين، على مساهمتهم في إنجاح هذا التجمع الخليجي.



على صعيد النتائج وضمن منافسات المبارزة التي خطف فيها أبطال الكويت الأنظار بقوة مواصلين حضورهم الخارجي الناجح في السنوات الأخيرة، فقد نجح عبدالعزيز الشطي في إضافة ميدالية ثالثة من «المعدن الأصفر» ضمن فردي الايبيه، اثر تغلبه على الإماراتي خليفة الزرعوني 15-8، فيما تقاسم السعوديان حسين الطويل وبطل آسيا جواد الداوود الميدالية البرونزية.



وبذلك، نالت الكويت جميع ذهبيات مسابقات الفردي، بعد أن حقق عمار العماري وعلي عباس المركزين الأولين في السابر والفلوريه تواليا.



وقد أشاد نائب رئيـــــس لجنـــة المنتخبات في الاتحاد الكويتي للعبة إبراهيم البصيلي بتألق لاعبي الكويت وحصدهم الذهب، قائلا: «لم يكن الأمر سهلا، بل كان صعبا وعلى غير المتوقع نتيجة تقدم مستوى المنتخبات الخليجية».



وأضاف: «عملنا خلال الفترة الماضية على إعداد لاعبينا لجميع المنافسات، ومن ضمنها الحدث الخليجي، وذلك ضمن سياستنا في الاتحاد بالإعداد المستمر على مدار السنة».



بدوره، اشاد مشرف منتخب الكويت للايبيه أحمد رمضان بتألق الشطي وأبطال الكويت.



وأضاف أن حلاوة ذهبية الشطي تنبع من تألقه أمام أبطال كبار ومن ضمنهم بطل آسيا حسين الطويل الذي ازاحه في الدور نصف النهائي.



على صعيد آخر، أبدت رئيسة الاتحاد السعودي للتنس أريج حامد المطبقاني إعجابها الشديد بالتنظيم الرائع للدورة بشكل عام ولعبة التنس تحديدا.

وقالت: «ليس غريبا على الكويت وشبابها الرياضي النجاح في استضافة ألعاب مختلفة، خصوصا ان الأمور سارت على ما يرام من حيث النظام والانضباط العالي، وهو ما أدى إلى نهاية انسيابية وهدوء كبيرين ونجاح منقطع النظير».



وأوضحت المطبقاني أن تطوير لعبة التنس في الخليج يحتاج الى تكثيف البطولات وإقامتها بانتظام خلال فترات زمنية قريبة، مشيرة إلى أن ذلك سيزيد الاحتكاك وبالتالي كسب الخبرات للاعبين والمدربين والإداريين.

وأضافت: «كما أن استحداث منافسات لفئات عمرية تحت 12 و14 و16 و18 سنة من شانه أن يصنع نجوما كبار للمستقبل في المنطقة».



الى ذلك، وضمن منافسات اليوم قبل الأخير في التنس، فازت قطر على السعودية 2-1، ضمن مسابقة الفرق، وفي لقاء ثان، تغلبت البحرين على الإمارات 2-1.



من جهة اخرى، أشاد عضو اللجنة الفنية لكرة اليد في الدورة، موسى البلوشي بالمستوى الفني للمنتخبات المتنافسة رغم مشاركة بعضها بلاعبين شباب، مضيفا: «سعدنا بظهور المنتخبات الخليجية بمستوى ممتاز، ما ينبئ بمنافسات قوية خلال البطولات المقبلة».



واكمل: «أظهرت البطولة عددا من المواهب التي سيكون لها شأن كبير في المستقبل، وهو ما تحتاج اليه اللعبة خلال الفترة المقبلة»، كما أشاد بالتنظيم ووصفه بالرائع.