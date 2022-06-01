هادي العنزي



تمكن منتخبنا الوطني لألعاب القوى من الفوز بـ 6 ميداليات متنوعة، في البطولة العربية الـ 19 لألعاب القوى التي اختتمت في تونس.



وفاز منتخب مصر بالمركز الأول في الدورة بعدما جمع 32 ميدالية، وحل نظيره المغربي في المركز الثاني بـ 20 ميدالية، وجاء المنتخب التونسي المضيف في المركز الثالث بـ 15 ميدالية.



وجاءت الفضية الأولى للكويت بواسطة العداء بدر سويد في سباق 800 م عدو، كما تمكن من تحطيم الرقم القياسي المحلي للسباق، والتأهل الى بطولة العالم للشباب، فيما حصد الفضية الثانية حسين التميمي في دفع الجلة، بينما تمكن عبدالله العازمي (الوثب الطويل)، ودانة العازمي (قذف القرص)، وبدر سويد (1500 م)، وفريق 4 في 400م تتابع من الفوز بالميدالية البرونزية.



من جانبه، أكد أمين السر العام باتحاد ألعاب القوى د. مانع العجمي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن النتائج جاءت مبشرة بمستقبل واعد، وكشفت البطولة عن العديد من المواهب الشابة، خاصة أن أغلب المشاركين من الناشئين وليس الشباب، وبمزيد من الدعم والاهتمام نأمل تحقيقهم لمراكز متقدمة آسيويا وعالميا في المستقبل القريب».



وأشار إلى أن النتائج التي تحققت تأتي ضمن خطة عمل مفصلة وضعها مجلس الإدارة برئاسة سيار العنزي لتطوير «أم الألعاب»، وخلق قاعدة عريضة من الأبطال، تواصل الإنجازات التي حققها السابقون، آملا بالمحافظة على المتميزين من الجيل الجديد لألعاب القوى.