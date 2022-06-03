هادي العنزي



بعد أقل من 24 ساعة على اختتام دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة، كرّمت اللجنة الأولمبية الكويتية برئاسة الشيخ فهد الناصر جميع أبطال الكويت الحاصلين على أحد المراكز الـ 3 الأولى في الدورة، مساء أمس الأول إذ تجاوز عدد المكرمين من لاعبي «الأزرق» في الألعاب الفردية والجماعية أكثر من 250 لاعبا ولاعبة، فيما تخطت قيمة المكافآت المالية الإجمالية لهم نحو 200 ألف دينار.



حضر حفل التكريم رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، ومدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح، ورئيس مجلس إدارة مجموعة تمدين محمد جاسم المرزوق، وعدد من رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية والمسؤولين.



من جانبه، أكد الشيخ فهد الناصر أن تكريم أبطال الكويت مستحق وواجب قامت به اللجنة الأولمبية، وقال: «أبطال الكويت في جميع الألعاب دائما محل اهتمامنا وتقديرنا، ونأمل مزيدا من الإنجازات في البطولات الإقليمية والقارية والدولية المقبلة»، مشيرا إلى أن النجاح التنظيمي الذي تحقق في دورة الألعاب الخليجية الثالثة جاء بتعاون جميع مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، والاتحادات والأندية الرياضية، وفرق المتطوعين في مختلف اللجان، ومن شأن هذا النجاح أن يمهد إلى استضافة بطولات قارية ودولية مقبلة.



من جهته، ذكر حمود فليطح أن البطولة نجحت بامتياز بفضل تضافر الجهود، وقال: «منحتنا الدورة صورة متكاملة عن موقعنا الرياضي خليجيا، وقد كشفت جدول الترتيب العام عن موقع الكويت، سواء بعدد الميداليات الذهبية، أو بالمجموع العام، وهذا أيضا يعطي صورة عامة أن الرياضة ليست كرة قدم فقط، فهناك أكثر من 25 رياضة مختلفة»، لافتا إلى أن المنافسات شهدت مستويات فنية عالية، خاصة أن جميع دول مجلس التعاون شاركت بأفضل لاعبيها، وأثبت اللاعب الكويتي خلالها جودة معدنه، ومهارته العالية.



قيادات رياضية: «الأولمبية» نجحت في التنظيم

إلى ذلك، أشاد رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة علي الدبوس بمبادرة تكريم أبطال الكويت، وقال: «مفاجأة سارة قدمها الشيخ فهد الناصر وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء الدورة، وهذا محل تقدير واعتزاز من مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، وأبطال الخليج على حد سواء، والنجاح الذي تحقق يؤكد قدرة الشباب الكويتي على تنظيم أكبر البطولات القارية والدولية».



من جانبه، شكر أمين السر العام لاتحاد كرة السلة عبدالرحمن الخباز اللجنة الأولمبية على الجهود المخلصة التي مهدت الطريق لنجاح الدورة، والهيئة العامة للرياضية على دعمها ومساندتها لجميع الاتحادات، مضيفا: «سعداء بالإنجاز الذي حققه أبطال الكويت والنجاح التنظيمي وحفل الافتتاح الرائع».



من جهته، أبدى المدير الفني لمنتخبنا الوطني للمبارزة عبدالكريم الشملان عدم رضاه عن الإنجاز الذي حققه أبطال المبارزة، رغم حصدهم لـ 4 ميداليات ذهبية من إجمالي 6 متاحة، وقال معللا: «سقف أهدافنا دائما مرتفع، لأننا نعمل باجتهاد على مدار العام، ونتطور فنيا بشكل مضطرد، ولعل الإخفاق الذي نراه يكمن بفوزنا بفضية عوضا عن ذهبية خامسة، وفي المجمل نبارك لهم الصدارة الخليجية».





«زين» شاركت في حفل تكريم أبطالنا

أعلنت «زين» المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن مشاركتها في حفل تكريم أبطال الكويت من الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة، والتي رعتها الشركة رسميا تحت شعار «روحنا ذهبية»، واستضافتها الكويت على مدار الأسبوعين الماضيين بتنظيم من اللجنة الأولمبية الكويتية تحت رعاية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها شاركت في الحفل الخاص الذي أقيم في مقر اللجنة الأولمبية الكويتية بحضور عدد كبير من أعضاء اللجنة ورؤساء الاتحادات الرياضية المحلية وممثلي جهات الدولة المختلفة، حيث تم الاحتفاء بجميع أبطال الكويت الحاصلين على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في جميع الألعاب خلال الدورة، والتي انتهت بتتويج الكويت بطلة للدورة بإجمالي 96 ميدالية.

وعبرت «زين» عن فخرها برعاية هذا الحدث الرياضي الإقليمي البارز بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية، والتي نجحت في إخراج الدورة بشكل مبهر ومشرف باسم الرياضة الكويتية، حيث تحرص الشركة على دعم مختلف الأنشطة الرياضية الرسمية التي تستضيفها الدولة انطلاقا من إيمانها الشديد بأهمية الدور الكبير الذي يلعبه قطاع الرياضة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتنمية الحركة السياحية والاقتصادية في الدولة.

وشهدت دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة مشاركة واسعة من منتخبات دول مجلس التعاون الخليجي في 16 رياضة مختلفة، وهي المبارزة والألعاب الإلكترونية وتنس الطاولة والسباحة والكراتيه والجودو وألعاب القوى والتنس الأرضي والرماية والدراجات الهوائية وهوكي الجليد وكرة قدم الصالات وكرة السلة وكرة الطائرة وكرة اليد والپادل، وانتهت بتتويج الكويت بطلة للدورة بإجمالي 96 ميدالية، منها 36 ذهبية و28 فضية و32 برونزية.

وتؤمن «زين» بأن لدى مؤسسات القطاع الخاص دورا مهما وحيويا في تنمية قطاعي الشباب والرياضة في الكويت، وهي تقوم بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعاية ودعم العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى على مستوى الكويت ومنها هذه الدورة الإقليمية البارزة.

ماذا قال أبطالنا

ثمن علي الزنكوي حامل فضية المطرقة مبادرة «الأولمبية»، وقال: «شهدت البطولة منافسات قوية في ألعاب القوى، وقدم العديد من أبطال الخليج مستويات عالية، وسعيت لذهبية المطرقة، ولكن لم أوفق، وآمل التعويض مستقبلا». وبارك لأبطال الكويت حصدهم المركز الأول.



أكد عيسى قبازرد حامل ذهبية فردي وزوجي التنس أن جميع المباريات التي خاضها في الدورة لم تكن صعبة سواء في الفردي أو الفرق، مضيفا: «كشفت المباريات التحضير الجيد لجميع المنتخبات الخليجية، وبالإصرار تمكنا من مواصلة التقدم وصولا للنهائي، رغم الحرارة المرتفعة التي شهدتها أغلب المباريات»، مشيدا بجماهير «الأزرق» التي تابعت المنتخب في جميع المباريات.



أبدى السباح عباس قلي الفائز بـ 5 ذهبيات سعادته بالتجمع الأكبر لمنتخبات الكويت تحت سقف واحد، مضيفا: «مسيرتي في السباحة تمتد لأكثر من 20 عاما، ولم أشهد يوما أن يتم التكريم بعد يوم واحد من انتهاء البطولة، وهذا مرده إلى حرص وتقدير اللجنة الأولمبية لأبطال الكويت، واشعر بفخر شديد تجاه هذه الخطورة الإيجابية»، مشيرا إلى أن الدورة كانت المحطة الأخيرة في مسيرتي الرياضية.



أكد سلطان المطيري حامل ذهبية الكراتيه أن المنافسات جاءت قوية وتنافسية في جميع الأوزان، مضيفا: «حقق أبطالنا مراكز متقدمة في عدة أوزان، وجاء الترتيب العام للكويت في المركز الثاني بالكراتيه بفارق ميدالية واحدة»، مؤكدا أن الدورة تعد انطلاقة جديدة لكراتيه الكويت.