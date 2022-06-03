يقيم الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة دارسة المدربين الدولية للكرة الطائرة «المستوى الأول» في مركز إعداد القادة في الخالدية خلال الفترة من 4 إلى 9 الجاري بمشاركة 29 دارسا، وذلك تحت إشراف الاتحاد الدولي للكرة الطائرة.



وتتضمن الدراسة الجانبين «النظري - العملي» على مدار 40 ساعة تقريبا، وذلك تحت إشراف المحاضر الدولي العماني د.شهاب الدين بن سعيد «محاضر خارجي» والمصري د.محمد صلاح «محاضر داخلي».

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة مدير الدراسة بدر الكوس أن إقامة هذه الدراسة الدولية تأتي ضمن أولويات الاتحاد الذي يعمل جاهدا على إعداد وصقل الكوادر الوطنية في لعبة الكرة الطائرة.