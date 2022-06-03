يحيى حميدان



يستهل منتخبنا الوطني لكرة الصالات مشواره في بطولة غرب آسيا غدا السبت أمام المنتخب العراقي في الساعة 7:30 مساء في صالة نادي النصر ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتنطلق منافسات البطولة بمواجهة تجمع بين السعودية وفلسطين في الرابعة عصرا ضمن ذات المجموعة وفي نفس الصالة ايضا. هذا، ويلعب في المجموعة الثانية منتخبات عمان ولبنان والبحرين والإمارات، وتستمر حتى 13 الجاري.



ويدرك رجال «الأزرق» بقيادة المدرب البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو» أن مباراة الافتتاح غدا لن تكون سهلة أمام منتخب متطور، وبالتالي فإن التركيز سيكون مطلوبا لتحقيق نتيجة إيجابية.

وتضم صفوف منتخبنا الوطني مجموعة مميزة من لاعبي الخبرة والشباب مثل حمد حيات وعبدالرحمن المسبحي وعبدالرحمن الطويل وعبدالعزيز البسام، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة عبدالرحمن الوادي لمعاناته من اصابة بسيطة، على أن يكون جاهزا بصفة مؤكدة في المباريات التالية في بطولة غرب آسيا.



إلى ذلك، يعقد في الساعة 3:30 عصر اليوم مؤتمرا صحافيا لجميع مدربي المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة، وذلك في مقر اتحاد الكرة بمنطقة العديلية.