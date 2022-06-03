تنطلق مساء غد النسخة الـ 38 لبطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس لكرة اليد، التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 4 حتى 12 يونيو الجاري، على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم.



ويشارك في البطولة 7 أندية، قسمت إلى مجموعتين، تضم المجموعة الأولى أندية الكويت المستضيف والأهلي القطري، والجزيرة الإماراتي، ومسقط العماني، فيما تضم المجموعة الثانية السالمية ومضر السعودي، والنجمة البحريني.



وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، إلى الدور قبل النهائي الذي يقام الخميس المقبل. وتشهد الجولة الأولى 3 مواجهات، حيث يلتقي في الرابعة مساء الجزيرة الإماراتي ونظيره الأهلي القطري ضمن المجموعة الأولى، فيما تجمع ثاني المباريات السالمية ومضر السعودي في السادسة مساء ضمن المجموعة الثانية، وتختتم المواجهات بلقاء الكويت ومسقط العماني في الثامنة مساء.



من جانبه، أكد مدير البطولة نواف الجريد أن اللجنة المنظمة أكملت كافة تحضيراتها لأفضل انطلاقة للبطولة الخليجية، ونتوقع بطولة ناجحة تنظيمية وفنيا، مشيرا إلى أن اللجنة المنظمة برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة نادي الكويت بدر العصيمي، ذللت جميع العقبات، وهيأت جميع السبل لضمان أفضل مشاركة للأندية الخليجية.



وذكر رئيس جهاز كرة اليد بنادي الكويت هيثم الرشيدي أن «العميد» جاهز فنيا وبدنيا لخوض المنافسات، وتحضيراتنا في أفضل مراحلها على جميع المستويات، وقد انتهينا في اليومين الماضيين من معسكر تدريبي لمدة عشرة أيام في العاصمة المصرية القاهرة، لعبنا خلاله مباراتين، مع منتخب مصر للشباب، ونادي سموحة، ورغم غياب 5 عناصر أساسية بالفريق، لتواجدهم مع منتخبنا الوطني الذي شارك في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي اختتمت مؤخرا بالكويت، الا ان المعسكر القاهري حقق الأهداف الفنية المطلوبة.



وأكد الرشيدي أن الكويت يسعى للظفر بكأس البطولة، ونحن مطالبون بإسعاد جمهور اليد، خاصة أن «العميد» وصيف بطولة الأندية الآسيوية السابقة، ويضم بين صفوفه العديد من اللاعبين المتميزين.