أقام نادى الطموح الكويتي الرياضي والاولمبياد الخاص الكويتي حفل تكريم للاعبين واللاعبات وأولياء الأمور الفائزين في برنامج اللياقة البدنية «صحتك في خطوتك 2» الذى اقيم بمشاركة 86 من الجنسين مثلوا 3 فئات ضمت لاعبي ولاعبات النادي وأولياء الأمور، واسفرت نتائج البرنامج الذي اعتمد على رصد عدد خطوات المشي اليومية ومجمل عدد خطوات المشاركين خلال الشهر من خلال ساعة (5 Mi Band) تم تسليمها إلى جميع المشاركين قبل بدء البرنامج بعد اجراء قياسات الكتلة العضلية والدهنية ووزن وطول كل متسابق من قبل لجنة الحكام، وقد فاز في فئة «اللاعبين» كل من: المركز الاول عمر عبدالسلام احمد، والثاني محمد غازي الهاجري، والثالث تركي ماجد المطيري، وأعلى معدل خطوات في اليوم احمد النصرالله، وافضل اللاعبين نزولا في الوزن علي عبدالله شهاب.

وفي فئة «اللاعبات» حصدت المركز الاول آيات عبدالله الطليحي، والمركز الثاني شيخة جاسم الهندي، والثالث مريم جاسم الهندي، واعلى معدل خطوات وافضل رقم اللاعبة مريم احمد ذياب، وافضل وزن اللاعبة مها بدر الخشتي.



وفي فئه اولياء الامور (سيدات) فازت بالمركز الاول رنا فيصل ناصر، والثاني اسراء عبدالسلام، والثالث هناء البابطين، اما اعلى معدل خطوات يومي وافضل رقم ايمان ابراهيم الجابر، وأفضل وزن صديقة الانصاري، وفي فئة اولياء الامور (رجال) حقق المركز الاول جاسم الرشيد البدر، وحل حازم التركيت ثانيا.

وشهد الحفل، الذي اقيم بحضور رحاب بورسلي رئيس مجلس ادارة نادي الطموح المدير الوطني للاولمبياد الخاص واعضاء مجلس الادارة، تكريم يحيى الجنيبي ممثل الاولمبياد الخاص الاماراتي تقديرا لجهوده والعلاقات المميزة بين الاولمبياد الخاص الكويتي ونظيره الاماراتي.



من جهتها، هنأت امين صندوق نادي الطموح والمشرفة على البرنامج هناء الزواوي الفائزين في البرنامج، واشادت بمستوى الحماس والالتزام الذي تحلى به جميع المشاركين والنتائج المبهرة، واضافت ان البرنامج نجح في نسخته هذا العام بتحقيق النتائج المرجوة وتشجيع المشاركين من منتسبي النادي واولياء الامور على ممارسة رياضة المشي والحركة خلال الشهر الكريم في اجواء تنافسية، وتوجيه الابناء والاسرة لممارسة الرياضة والتأكيد على أهمية التغذية السليمة، والوصول الى الوزن المثالي.