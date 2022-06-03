تأكيدا للعلاقة الودية وترسيخا للتواصل بين السفارة السورية في الكويت وأبناء الجالية المقيمين فيها، تم تنظيم مباراة ودية بكرة القدم بين فريق يمثل السفارة وفريق لأبناء الجالية، وذلك على أحد الملاعب التابعة للهيئة العامة للشباب والرياضة في مشرف، والتي انتهت بالتعادل بين الفريقين بـ 3 أهداف لكل منهما.



وفي البداية، أكد القائم بالأعمال في السفارة المستشار مصطفى ديوب الحرص على دعم فريق الجالية الذي رفع العلم السوري عاليا في العديد من المباريات والبطولات التي أقيمت في الكويت الشقيقة، واليوم تأتي هذه المباراة بين منتخب السفارة ومنتخب الجالية بإدارة المدرب عامر جديد الذي بذل جهودا مشكورة في تنظيم هذه المباراة.

وتوجه ديوب بالشكر إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة على تعاونهم وتقديم الملعب لإقامة المباراة، كما شكر الكويت الشقيقة قيادة وشعبا على كل ما يتم تقديمه لأبناء الجالية السورية المقيمين على هذه الأرض الطيبة، متمنيا أن يبقى دور أبناء سورية إيجابيا وبناء في المشاركة بتنمية الكويت الشقيقة في جميع مجالات العمل، وأن يكونوا مثالا في احترام قوانين البلاد وإتقان أعمالهم بكل إخلاص وأمانة.



وفي الختام، شكر ديوب جميع المشاركين بإنجاح هذه المباراة والتي شهدت حضورا جماهيريا وأسريا دعما للفريقين، مؤكدا أهمية مثل هذه الأنشطة في تقوية الأواصر بين أبناء الوطن المقيمين في بلدهم الثاني الكويت واعدا بالعمل على تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية التي قد تسهم باكتشاف أصحاب المواهب وتشجيعهم من جهة وكذلك تمتين الروابط بين أبناء سورية في بلدان الاغتراب.