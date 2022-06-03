عودة حميدة إلى منصات التتويج لأزرق اليد بعد سنوات عجاف طويلة عاشتها كرة اليد الكويتية، ميدالية برونزية حققها «شباب المستقبل» لأزرق اليد من خلال دورة الألعاب الخليجية الرياضية التي اقيمت في دولتنا الحبيبة الكويت.

فرحة كنا بأمسّ الحاجة إليها حتى نبعث من خلالها الأمل للجميع بأننا قادرون على العودة من خلال منظومة عمل جديدة لاتحاد كرة اليد قائمة على استراتيجية واضحة للمستقبل وأهداف صريحة موجهة لبناء قواعد وأسس صلبة لمنتخباتنا الوطنية قادرة على تمثيل الوطن خير تمثيل في مختلف المحافل القارية والدولية ولمختلف الفئات العمرية.



تخطيط، اهداف واضحة، عمل، اخلاص، مسؤولية، التزام، تعهد، حب، صدق من جميع أعضاء الاتحاد واللجان العاملة فيه وجميع منتسبيه بتحقيق كل ما فيه رفعة ونهضة لكرة اليد الكويتية.



نعم، ما تحقق ما هو إلا بداية فقط، والعمل يحتاج إلى وقت وصبر وجهد ومثابرة وإخلاص للوصول إلى الهدف الأكبر والأسمى وهو العودة بكرة اليد الكويتية إلى العالمية بشكل راق ومشرف يسعد كل محب ومتابع للرياضه الكويتية وكرة اليد بشكل خاص.



شكرا لكل من يدعم ويساند ويشجع هذه المنظومة الجديدة ويقف بجانب هذا الطموح الوطني ويقدم المشورة والنصيحة ويؤمن بهذا العمل الكبير.. شكرا للجميع والقادم أجمل بإذن الله.



«فنيلتنا زرقا وروحنا ذهبية»





