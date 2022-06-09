سينطلق موسم دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2022-2023 مبكرا وينتهي متأخرا بسبب إقامة نهائيات كأس العالم قطر 2022 في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين، كما أشار الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) على موقعه الرسمي.



وينطلق دور المجموعات في 6 سبتمبر بعد أن كان يبدأ منتصف الشهر ذاته، ويختتم في الثاني من نوفمبر بعد أن كان سابقا يمتد حتى ديسمبر.



أما المباراة النهائية فيحتضنها ملعب «أتاتورك» الأولمبي في اسطنبول في 10 يونيو 2023، علما بأنها كانت مقررة أصلا عام 2020 في اسطنبول قبل أن يتم نقلها إلى لشبونة بسبب جائحة كوفيد-19.

ثم نقلت مرة جديدة من اسطنبول أيضا عام 2021 الى بورتو من اجل السماح لأنصار طرفي النهائي لحضور المباراة النهائية.