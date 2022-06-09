أنقذ قائد انجلترا هاري كين منتخب بلاده من الخسارة أمام ألمانيا في عقر دار الاخيرة بإدراكه التعادل 1-1 قبل نهاية المباراة بدقيقتين الثلاثاء في ميونيخ في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي شهدت فوز إيطاليا على المجر 2-1 وتصدرها لها.



وتملك إيطاليا التي تعادلت مع ألمانيا على أرضها 1-1 السبت الماضي في الجولة الاولى 4 نقاط مقابل 3 نقاط للمجر، ونقطتين لألمانيا، وواحدة لانجلترا.



في المباراة الاولى على ملعب «أليانز أرينا» الخاص بنادي بايرن ميونيخ تقدم المنتخب الألماني بهدف يوناس هوفمان (51)، لكن مهاجم توتنهام كين أدرك التعادل من ركلة جزاء (88).



وكان المنتخب الانجليزي تعرض لخسارة مفاجئة في الجولة الاولى بسقوطه خارج أرضه أمام المجر 0-1، ليحصد أول نقطة له، في حين عاد المنتخب الألماني بالتعادل من إيطاليا 1-1.



وكان المنتخب الألماني الطرف الأفضل طوال المباراة لكنه لم يحسن ترجمة أفضليته الى فوز.



وبات كين على بعد 3 أهداف من معادلة الرقم القياسي في المنتخب الانجليزي المسجل باسم واين روني.



من جانبه، أشاد مدرب منتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت، بالمستوى الذي قدمه فريقه، وقال: «أنا سعيد بالمستوى الذي قدمناه، هذه النوعية من المباريات تتحدى كل شيء من الجانب التقني والتكتيكي والبدني والنفسي، وعلى اللاعبين تقديم كل شيء للخروج بنتيجة جيدة»، مضيفا قدمنا أداء لا بأس به في الشوط الأول، ولكن التمريرات لم تكن في المستوى المطلوب، وفي الشوط الثاني عانينا من السلبية في فترة استقبال الهدف، ولكن كان الرد رائعا، بفضل الجودة التي نملكها في خط الهجوم.



إلى ذلك، عادت إيطاليا الى سكة الانتصارات بعد خسارة أمام الأرجنتين 0-3 في مباراة «فيناليسيما» وتعادلها مع ألمانيا، إثر تغلبها على المجر 2-1.



وسجل هدفي إيطاليا نيكولو باريلا (30) ولورنتسو بيليغريني (45)، وللخاسر جانلوكا مانشيني خطأ في مرمى فريقه (61).



وفي مواجهات أخرى ضمن ذات الجولة، تغلب منتخب فنلندا على الجبل الأسود 2-0، وفاز البوسنة والهرسك على رومانيا 1-0، وخسر جزر فاروه من لوكسمبورغ 0-1، فيما دك المنتخب التركي شباك نظيره ليتوانيا بسداسية نظيفة.



إلى ذلك، تنطلق اليوم الجولة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية بإقامة 9 مواجهات، حيث يصطدم منتخب التشيك بنظيره البرتغال، فيما يحل المنتخب الإسباني المعروف بـ«الماتادور» ضيفا على نظيره السويسري، ويلعب كوسوفو مع أيرلندا الشمالية، ويلتقي منتخب جبل طارق مع بلغاريا، ومقدونيا الشمالية مع جورجيا، ويستضيف المنتخب النرويجي نظيره السلوفيني، ويستقبل السويد منتخب صربيا، ويلعب اليونان مع قبرص، ومالطة مع إستونيا.