يتخطى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رغم بلوغه سن الـ37 عاما ومع سجل زاخر بالانجازات، حدود اللاعب الرمز المعشوق من جماهير الكرة المستديرة، اذ يعتبر نموذجا يحتذى به لجيل جديد في منتخب البرتغال خلال مواجهة تشيكيا اليوم في لشبونة ضمن منافسات المجموعة الثانية للجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.



ورغم كل الانجازات التي حققها، يبدو «سي آر7» دائما بلباس النجم الذي لا يرضى بكل ما تحقق، كما برهنت ثنائيته من رباعية الفوز على سويسرا 4-0 الأحد، ليقود البرتغال إلى صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن تشيكيا، بعد التعادل مع اسبانيا 1-1 افتتاحا، وأكد رونالدو على مواقع التواصل الاجتماعي انه يشعر «بالكثير من الفخر والثقة» مع التشكيلة البرتغالية.



ويتحدث الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات بشكل منتظم عن ارتباطه بالـ«سيليساو» وبرفاقه، إلا انه بدا مرهقا في بعض الاحيان خلال تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.



ضمن هذا السياق، قال ديوغو دالو (23 عاما) زميله في مان يونايتد الانجليزي والمنتخب الوطني: «عندما يشعر بأنه يمكن أن يثق بك، فإنه يعطي 100%، هي دائما ميزة كبيرة أن يكون لديك مثل هذا اللاعب والشخص في غرفة تبديل الملابس».



وأشاد العديد من الوافدين الجدد إلى المنتخب البرتغالي بالدور المحوري لرونالدو في اندماجهم مع الفريق.