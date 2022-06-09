قاد السنغالي ساديو ماني منتخب بلاده الى فوز قاتل على رواندا 1-0 ضمن مواجهات المجموعة الثانية عشرة للجولة الثانية من كأس أمم افريقيا المقررة في ساحل العاج 2023.



وسجل نجم ليفربول الانجليزي هدف النقاط الثلاث من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع.



وهو الانتصار الثاني لأبطال افريقيا في التصفيات بعد الفوز على بنين 3-1 افتتاحا.



إلى ذلك، حقق منتخب بوركينا فاسو فوزه الثاني تواليا على حساب ضيفه اسواتيني 3-1 على ملعب «سوكر سيتي» في جنوب إفريقيا، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية.



ورفعت بوركينا فاسو رصيدها في الصدارة إلى 6 نقاط أمام الرأس الأخضر الفائز على توغو 2-0، فيما تحتل اسواتيني المركز الثالث مع نقطة متساوية مع توغو متذيلة الترتيب.