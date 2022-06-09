أعلن الدولي الإسباني ساوول نيغيس عودته الى أتلتيكو مدريد بعد موسم مخيب على سبيل الإعارة مع تشلسي، بعد أن قرر النادي الانجليزي عدم تفعيل خيار الشراء.



وكان ساوول (27 عاما) وصل الى لندن في صيف العام الماضي بعد تتويج تشلسي بطلا لأوروبا، على سبيل الإعارة لموسم كامل مع خيار الشراء مع انتهاء الفترة.



لكن بعد خوضه «1119 دقيقة في 23 مباراة في جميع المسابقات مع تشلسي»، وفق صحيفة ماركا الاسبانية، وعدم تأقلمه مع أسلوب المدرب الالماني توماس توخل، سيعود أدراجه الى العاصمة الإسبانية.



وقال لاعب الوسط في منشور عبر حسابه على إنستغرام في رسالة الى جماهير تشلسي: «أود أن أخبركم بما شعرت خلال هذه المغامرة، الأمور لم تبدأ بطريقة جيدة، بعد وقت طويل في بلادي، لم يكن الأمر سهلا، أريد أن أشكر زملائي، لهم الفضل الرئيسي في عدم سقوطي. ساعدوني للاستمرار».



وسجل ساوول هدفا واحدا مع تشلسي وتوج معه بلقب كأس العالم للأندية 2021 في النهائي على حساب بالميراس البرازيلي، وحل وصيفا الموسم المنصرم في الكأسين المحلية والرابطة بخسارته أمام ليفربول.



وقد لعب ساوول مع فريق الناشئين في ريال مدريد (2006-2008)، ومن ثم الى فرق الناشئين في أتلتيكو مدريد (2008-2010) قبل أن يرتقي الى الفريق الرديف في الأخير ومن ثم إلى الأول في 2012.



وتوج مع «الأتلتي» بألقاب الدوري (2021)، ويوروبا ليغ والكأس السوبر الأوروبية (2018)، والكأس السوبر الإسبانية (2014).