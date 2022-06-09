بدأ الاسباني رافايل نادال المتوج أخيرا ببطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الاربع الكبرى للتنس للمرة الرابعة عشرة في مسيرته علاجا جديدا للتخلص من آلام يعاني منها في قدمه اليسرى، بحسب ما أفاد متحدث باسمه.



وقال المتحدث أمس ان المصنف رابعا عالميا خضع «للعلاج بالذبذبات الراديوية»بعيادة في برشلونة مما يخدر «الأعصاب في منطقة الإصابة التي يعاني منها».



وعانى نادال الذي رفع عدد ألقابه في الـ «غراند سلام» إلى 22 لسنوات من متلازمة مولر-فايس، وهو مرض تنكسي وغير قابل للشفاء يتميز بتشوه إحدى عظام القدم.



إلى ذلك، خصع الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف ثالثا عالميا، لعملية جراحية في أربطة كاحله الممزقة بعد خروجه المؤلم من الدور نصف النهائي لبطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، الجمعة الماضي.



وتعرض زفيريف لالتواء في كاحله لدى محاولة تصديه لإحدى كرات الإسباني رافايل نادال وراح يصرخ من الألم قبل تدخل الطبيب المسعف ويخرج من أرضية الملعب على كرسي متحرك، ليعود على عكازين ويعلن انسحابه رسميا من المباراة المثيرة التي كانت تشير إلى تقدم نادال بمجموعة أولى 7-6 (10-8) و6-6 في الثانية.



وقال الالماني في منشور عبر حسابه على إنستغرام مرفقا بصورة من سرير المستشفى «لدينا جميعا رحلتنا الخاصة في الحياة، هذا جزء من رحلتي، الاسبوع المقبل سأرتقي الى المركز الثاني في التصنيف العالمي هو الاعلى في مسيرتي ولكن كان علي أن أخضع لجراحة»، مضيفا بعد المزيد من الفحوصات في ألمانيا، تلقينا تأكيدا بأن الأربطة الجانبية الثلاثة في كاحلي الأيمن قد تمزقت.



وذكر زفيريف أنه من أجل العودة الى المنافسات في أسرع وقت، ومن أجل ضمان أن تتعافى الاربطة جميعها بشكل سليم ومن أجل استعادة الثبات في كاحلي، الجراحة كانت الخيار الافضل، لافتا إلى أن إعادة التأهيل بدأت.