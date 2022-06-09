مدد نادي ريال مدريد الاسباني بطل أوروبا أمس عقد صانع ألعابه المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش حتى يونيو 2023.



وكان نادي العاصمة الإسبانية قام بتجديد عقد مودريتش (36 عاما) لموسم واحد صيف عام 2021، لكن عروضه الرائعة الموسم الفائت ومساهمته الفعالة في إحراز فريقه بطولتي الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا جعلتا النادي يقوم بتجديد العقد مجددا سنة اضافية.



وكان النادي الملكي، وفي اطار تعزيز صفوفه للموسم المقبل، أكد حصوله على خدمات المدافع الالماني انتونيو روديغر في صفقة حرة بعد انتهاء عقد الأخير مع تشلسي الانجليزي، في حين انه من المرجح أن يعلن رسميا عن قدوم لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني في الايام المقبلة.