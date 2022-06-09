تغلبت أستراليا على الامارات 2-1 في الدوحة وستلاقي البيرو خامسة أميركا الجنوبية في الملحق الدولي المقرر في 13 يونيو لمعرفة هوية المتأهل منهما الى نهائيات مونديال قطر.



تقدمت أستراليا بواسطة جاكسون ايرفاين في مطلع الشوط الثاني (53)، وعادلت الامارات بواسطة كايو كانيدو بعدها باربع دقائق، لكن الكلمة الاخيرة كانت لاستراليا التي سجل لها أيدن هروستيك هدف الفوز قبل نهاية المباراة بست دقائق.



وسينضم الفائز من أستراليا والبيرو في النهائيات الى منتخبات المجموعة الثانية المؤلفة من فرنسا حاملة اللقب والدنمارك وتونس.



وتسعى أستراليا، المصنفة 42 عالميا، الى بلوغ النهائيات للمرة السادسة علما أنها شاركت للمرة الاولى في مونديال 1974 وفي النسخ الأربع الأخيرة، وبلغت الدور الثاني مرة وحيدة في 2006.



أما الامارات، فكانت تمني النفس بالاقتراب من إمكانية المشاركة في النهائيات العالمية للمرة الثانية في تاريخها بعد عام 1990، لكن استراليا حالت دون ذلك.



وقال ايرفاين صاحب هدف التقدم: «كنا نتوقع مباراة صعبة، منتخب الامارات يمتلك جودة عالية، لكن لعبنا بشكل جيد وتنتظرنا مهمة أصعب أمام البيرو ويجب ان نقدم نفس اداء اليوم»، مضيفا أننا مستعدون لهذه المباراة كفريق ونعرف قوة البيرو جيدا.



وبعد نهاية المواجهة كتب رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الشيخ النعيمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، قدم أبطال الأبيض أداء طيب»، مضيفا: اجتهد الجهاز الإداري والفني لتحقيق الأفضل، نشكر كل من ساند المنتخب، وأملنا بأن القادم أفضل بإذن الله.



من جهته، أبدى المدير الفني لمنتخب الإمارات الأرجنتيني رودولفـــو أروابارينا رضاه على المستويات التي قدمها لاعبوه رغم الهزيمة، وقال: قدمنا مستويات جيدة لمدة 75 دقيقة، لاعبونا كانوا في قمة تركيزهم.