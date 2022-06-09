استقبلت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في الكويت، عددا من طلاب الجامعة الأمريكية في الكويت «AUK» في مقرها الرئيسي. وتأتي هذه المبادرة تماشيا مع حرص stc على تعزيز تواصلها الدائم مع شريحة الشباب الحيوية وبهدف تعريف الطلاب عن أنشطة برنامج المسؤولية المجتمعية وبيئة العمل في إحدى شركات الاتصالات الرائدة في الكويت. وأشارت stc إلى أن الزيارة تستهدف إطلاع 30 طالبا على بيئة العمل في الشركة تمهيدا لدخول سوق العمل مستقبلا. وخلال الزيارة، استعرض فريق اتصالات الشركات وبالتعاون مع ادارة الموارد البشرية في stc رؤية الشركة الاستراتيجية فيما يتعلق ببرنامج المسؤولية المجتمعية الشامل، مسلطا الضوء على المبادرات التي نظمتها stc وشاركت فيها على مر السنين والذي تتناول الموضوعات الأكثر شيوعا ضمن ركائزنا الرئيسية، وهي الصحة والبيئة وريادة الأعمال وتمكين الشباب.



كما استضاف فريق الموارد البشرية الطلاب في جلسة استعرضوا خلالها ثقافة وبيئة العمل في stc وقيم المؤسسية للشركة والذي تعكس الحياة العملية اليومية لموظفي الشركة الذين يعتبرون شريكا أساسيا في تحقيق الانجازات للشركة. وأشار فريق الموارد البشرية في stc إلى ان أبواب الشركة مفتوحة امام الكوادر الكويتية المتميزة الباحثة عن عمل في مختلف المجالات والتخصصات وقطاعات العمل لديها بما يشمل الوظائف التقنية والمتخصصة التي تعنى بالاستراتيجيات، التسويق، التكنولوجيا، والموارد البشرية، انطلاقا من استراتيجيتها للتكويت واستقطاب الكفاءات المحلية في المجالات المختلفة.



وبعد الجولة التي قاموا بها في أقسام الشركة المختلفة، قامت stc بتوزيع الهدايا التذكارية على الطلاب تقديرا لهم وفي بادرة تشجيعية لهم على استكمال سعيهم لبلوغ مستقبل باهر في مساراتهم المهنية.