عبدالعزيز الفضلي



أدى طلبة الصف الثاني عشر بالتعليم الديني صباح أمس الاختبارات التحريرية لمادة الفقه الشافعي والحنبلي، موزعين على 9 لجان صباحية ومسائية، بعدد 1500 طالب وطالبة.



وأعرب مدير إدارة المعهد الديني أنور عبدالغفور، عن اطمئنانه لسلاسة سير عملية الاختبارات، وتوزيع اللجان وأوراق الاختبارات على الطلاب والطالبات.



وأوضح أن التعليم الديني يستضيف طلبة المنح الدراسية لأكثر من 50 جنسية، ويتم تخريج دفعة من المتعلمين سنويا، لافتا الى أن عدد المتوقع تخرجهم هذا العام بلغ 25 طالبا وطالبة، من شرق آسيا وإفريقيا وأوروبا، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.



من جانبه، ذكر مدير المعهد الديني الثانوي بنين جنوب الصباحية ورئيس لجنة سير اختبارات الثانوية العامة بمعهد عبدالرحمن السميط الثانوية بنين بقرطبة د.مفيد خالد عيد، أن التجهيزات لاستقبال الطلبة للاختبارات تمت على أكمل وجه، فقد تم تجهيز اللجان وفق الاشتراطات والنظم المتبعة من قبل وزارة التربية، وتم استقبال طلبة الصباحي وطلبة المركز الديني المسائي والمنازل.



وأضاف مفيد أنه تم توفير جميع سبل الراحة لأبنائنا الطلبة ليتمكنوا من أداء الاختبارات بكل سهولة، معربا عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للطلاب.



بدورها، أكدت مديرة معهد جابر الأحمد الديني ورئيسة لجنة سير اختبارات الثانوية العامة بمعهد قرطبة الديني بنات شريفة العنزي، أن عدد الطالبات اللاتي أدين الاختبار في لجنة معهد قرطبة الديني بنات بلغ 175 طالبة ودارسة، منهن 92 طالبة من معهد قرطبة الديني بنات، و73 دارسة من مركز قرطبة الديني بنات و8 دارسات منازل من منطقة العاصمة التعليمية ودارستان منازل من منطقة حولي التعليمية.



وأشارت العنزي الى أنه تم تنظيم اللجان وتجهيزها، بما يكفل أداء الامتحان بكل انسيابية، داعية الطلبة والطالبات إلى بذل الجهد لمواصلة مسيرة النجاح والتفوق.