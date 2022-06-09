ثامر السليم



أكدت جامعة الكويت خبر «الأنباء» المنشور بعدد أمس الأربعاء تحت عنوان «اختراق إلكتروني لقواعد وبيانات كليات جامعية»، حيث أوضح مركز نظم المعلومات بجامعة الكويت بشأن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تحت عنوان «اختراق إلكتروني لقواعد وبيانات كليات جامعية» أن جميع المراكز الرئيسية في الجامعة لم تتأثر بأي اختراق عدا مركز أكاديمي واحد الذي تعرض لفيروس منذ حوالي الشهر، كونه غير محمي بجهاز الجامعة المركزي بسبب عدم تبعيته للإدارة المركزية المتمثلة في مركز نظم المعلومات. وذكرت الجامعة في بيان لها أنه تم الإيعاز بتهجير النظام المتأثر به وجعله تحت مظلة حماية مركز نظم المعلومات، وقد بدأ مركز نظم المعلومات بضم جميع الأنظمة الآلية لأنظمة ونطاق مركز نظم المعلومات لتقديم الدعم الفني لها ولتلافي حدوث هذه الاختراقات مستقبلا.