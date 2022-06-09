عبدالعزيز الفضلي



أعلنت الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري رجاء بوعركي أن فرق العمل المشكلة لبحث ومراجعة أسماء مستحقي الأعمال الممتازة من الإداريين العاملين بديوان عام الوزارة والقطاعات التابعة له، والعاملين بديوان عام المناطق التعليمية، إضافة إلى العاملين بالتربية الخاصة، والتعليم الديني والتعليم الخاص قد انتهت من استقبال ردود الجهات وبحث مدى استحقاق العاملين (الإداريين) للمكافأة من عدمه بالتعاون مع القطاع القانوني.



وأكدت بوعركي في تصريح صحافي أن جميع الإجراءات تمت وفق الشروط والضوابط الواردة بالقرار الوزاري رقم (2022/17) الصادر في 2022/3/14 بشأن ضوابط منح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة للعاملين في ديوان عام الوزارة والإدارات المركزية والإدارات العامة للمناطق التعليمية للعام الميلادي 2021.



وأضافت بوعركي: أنه تمت مخاطبة قطاع الشؤون المالية بأسماء المستحقين لمكافأة الأعمال الممتازة يوم أمس الثلاثاء الموافق 2022/6/7م لاستكمال باقي الإجراءات اللازمة الصرف المستحقات المالية في أسرع وقت، وقد بلغ عدد المستحقين الذين تمت مخاطبة قطاع الشؤون المالية بهم (7347) مستحقا، وجار العمل على استكمال بحث الحالات (الذين لم يتم تقييمهم، المنتهية خدماتهم) لإرسال المستحق منهم إلى قطاع الشؤون المالية.



من جهتة اخرى، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء»، أن وزارة التربية أبلغت العاملين من الهيئات التعليمية في رياض الأطفال الذين أمضوا 34 عاما في الخدمة إلى التقاعد اعتبارا من نهاية دوام اليوم الخميس، مشيرة إلى أنه يعتبر نهاية دوام العاملين في مدارس رياض الأطفال وبدء العطلة الصيفية. وأوضحت المصادر أن بقية العاملين في المراحل التعليمية الأخرى سيكون القرار نافذا مع نهاية آخر يوم دوام لهم في العام الدراسي، كل في مرحلته حسب التقويم الدراسي، منوهة إلى انه فيما يتعلق بالإداريين في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية وأيضا المدارس سيكون موعد إحالتهم للتقاعد نهاية ديسمبر المقبل.