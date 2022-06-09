عبدالعزيز الفضلي



كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أن غدا الجمعة 10 يونيو الجاري هو اليوم الأخير للطلبة في التسجيل بمشروع فاقد التعليم، مشيرة إلى أنه حتى الآن سجل في المشروع ما يقارب 1130 طالبا وطالبة من الكويتيين في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.



وعلى صعيد متصل، قالت وزارة التربية في بيان لها انه «إيمانا من وزارة التربية بأهمية تعويض «الفاقد التعليمي» الناجم عن جائحة (كوفيد 19) وهو من المشكلات الكبيرة التي تواجه التعليم في شتى الدول بمعدلات متباينة، وقد كان له أثر واضح في التحصيل الدراسي، فإن وزارة التربية فتحت باب التسجيل ضمن رؤيتها «إعادة تعزيز التعليم للجميع»، في مشروع «تعويض الفاقد التعليمي» للتدريب على المهارات الأساسية لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة (من الصف الرابع حتى الصف الثامن) في مواد: (اللغة العربية - اللغة الإنجليزية -الرياضيات - العلوم) لمدة أربعة أسابيع (من دون إجازة عيد الأضحى المبارك) - الفترة الصباحية، فعلى الراغبين في العمل بهذا المشروع من العاملين في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة ذكورا وإناثا من فئات: معلم - رئيس قسم - موجه فني - مدير مساعد التقدم بطلباتهم في المدة من الأربعاء 2022/6/8 إلى الجمعة 2022/6/17م عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.