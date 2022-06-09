آلاء خليفة



ترأس وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف الاجتماع التنسيقي الثاني بين وزارة التعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي لمراجعة وتنسيق خطط القبول للعام الدراسي 2022 ـ 2023 بحضور وكيل وزارة التعليم العالي ووكيل وزارة التربية ومدير جامعة الكويت والأمين العام لمجلس الجامعات الحكومية والأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة ومدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة والوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي وعميدي القبول والتسجيل بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



وأوضح د.المضف أن الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماع التنسيقي الأول الذي عقد في الثاني عشر من الشهر الماضي لمراجعة أعداد الطلبة الكويتيين المتوقع تخرجهم من الثانوية العامة بشقيها العلمي والأدبي قبل موعد الإعلان عن نتائج الخريجين من قبل وزارة التربية بهدف تنسيق فترات التقديم والقبول بين مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي الحالي 2022 - 2023، راجيا لأبنائنا طلبة الثانوية العامة التفوق والتميز وتحقيق أفضل النتائج في الاختبارات النهائية، ليكونوا داعما رئيسيا للبلد من خلال التحاقهم بالتخصصات التي يتطلبها سوق العمل لبناء مجتمع حيوي من أجل تحقيق أكبر أثر تنموي ممكن نحو بلوغ رؤية الدولة «الكويت 2035».