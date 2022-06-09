آلاء خليفة



علمت «الأنباء» أن مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي أصدر تعميما لنواب مدير وعمداء الكليات وجمعية أعضاء هيئة التدريس بالتأكيد على أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء بتكليف متحدث رسمي لكل جهة حكومية، فقد تم تعيين أمين عام الجامعة متحدثا رسميا لها.



واكد الرومي، في التعميم الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، ان على جميع أعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة في الكليات ونواب مدير الجامعة وإدارة جمعية أعضاء هيئة التدريس بالعمل بما جاء بقرار مدير الجامعة ومخاطبة أمين عام الجامعة بأي تصريح يخص جامعة الكويت أو قرارات مجلس الجامعة والذي يتولى بدوره التصريح بها لوسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي فور الانتهاء من بحثهم.