حصلت الأستاذة المساعدة في قسم التصميم المرئي والداخلي في كلية العمارة بجامعة الكويت د.جواهر البدر على جائزة معلم الفن والتصميم التي تمنح من قبل جمعية خريجي جامعة رود آيلاند للتصميم (RISD).



وتعد جمعية خريجي جامعة رود آيلاند للتصميم جمعية للخريجين الذين يجسدون من خلال عملهم القيم الأساسية لجامعة RISD، ويظهرون مهارات تعليمية استثنائية، والتزاما واضحا بمجال تعليم الفن، ويؤثرون بشكل إيجابي في مجتمعاتهم، إذ تبرز فيهم الصفات التي تشجع أقرانهم من الطلاب على التعلم والتطور بطريقة إبداعية.



وبهذه المناسبة، أعربت د.جواهر البدر عن سعادتها بحصولها على جائزة معلم الفن والتصميم، مؤكدة عزمها على مواصلة التميز والعطاء لخدمة جامعة الكويت، معربة عن فخرها كونها امرأة كويتية لا تقف في الصفوف الخلفية، بل تتصدر بكفاءاتها المحافل الدولية ردا لجميل الوطن.



وقالت د.البدر «إن عملنا الأكاديمي في تعليم الطلاب والبحث العلمي وخدمة المجتمع والابتكار قد بنى قدرة جامعة الكويت على خدمة طموحات ومتطلبات الدولة المستقبلية، ويسعدني أن أكون من المساهمين في تحقيق مهمة الجامعة وتعزيز سمعتها بالتميز، وإن الفرحة بالفوز بهذه الجائزة كبيرة بقدر ما أهدتني من تقدير ونجاح».



وأشارت إلى أن هذا الإنجاز المستحق كان وراءه عمل متميز، وجهود كبيرة حتى تحقق بكل جدارة واستحقاق، مؤكدة أن الجائزة تأتي تشجيعا للمعلمين الفنانين المتميزين، وتقديرا لدورهم بما يعود بالنفع على المجتمع.



وبينت د.البدر أن لجنة جوائز رابطة الخريجين تشرف على إصدار دعوة سنوية للترشيحات من قبل مجتمع RISD ويتم من خلالها تكريم الشخصيات الفائزة بتلك الجوائز السنوية ومن ضمنها جائزة معلم الفن والتصميم.



يذكر أن سبب اختيار د.جواهر البدر بهذه الجائزة جاء لمساهمتها في نشر الوعي الفني، وما يلزم لتكون فنانا أو تبتكر فنا، ورغم العقبات التي واجهتها واصلت المضي قدما بسبب إيمانها العميق بأنها تقدم خدمة للمجتمع وتحقق الرفاهية النفسية والاجتماعية.



كما تركت مشاركتها العميقة في تعليم الفن انطباعا رائعا لدى الطلاب الذين حظوا بالمشاركة معها في الحوار الإبداعي وتلقيه وتبادله في حضورها، فهي لا تعرض التقنيات الفنية فحسب، بل تذهب إلى أبعد من ذلك لإثارة التعبير الوجداني، وهو جوهر عملية التفكير الإبداعي لطلابها التي تبدأ من أعماق وجود المرء، فالطالب أو الفنان يشعر بالتناغم مع وجدانه تحت إشراف د.جواهر البدر.